خلال 24 ساعة.. ضبط ‏76734 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود هذه الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 76734 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(17116) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(684) مخالفة السير بدون تراخيص.

(8) دراجات نارية مخالفة.

(32) مخالفة موقف عشوائى.

(27) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .