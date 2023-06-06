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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الجزائري: مواصلة الجهود لتحقيق سياسة خارجية نشطة واستباقية

أحمد عطاف
أحمد عطاف
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أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق "سياسة خارجية جزائرية نشطة واستباقية"؛ تصون القيم والمبادئ الثابتة، وتتعامل بكل صرامة وفعالية مع الظروف الإقليمية والدولية التي تعترض مسارها.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة تنصيب الأمين العام الجديد لوزارة الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، خلفًا لعمار بلاني الذي تم تعيينه سفيرًا للجزائر لدى تركيا في أعقاب الحركة الدبلوماسية التي أقرها مؤخرًا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأشاد عطاف، بتجدد حيوية وفعالية الدبلوماسية الجزائرية، وبما تم تحقيقه من إنجازات على صعيد تعزيز مكانة الجزائر ودورها في مختلف الفضاءات العربية والأفريقية والدولية.

وشدد وزير الخارجية الجزائري، على ضرورة تجند جميع أجهزة وزارته بصفة دائمة لتقديم المزيد من الجهود؛ بما يضمن الحفاظ على المصالح الجزائرية، لا سيما وأن بلاده تتأهب للانضمام كعضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة. 

وزير الخارجية الجزائري الجزائر القيم والمبادئ