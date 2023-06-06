روسيا تنفي بشدة الاتهامات عن ضلوعها في هجوم صاروخي على محطة كاخوفكا المائية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم / الثلاثاء/ إن موسكو ترفض رفضا قاطعا الاتهامات بأنها كانت وراء الهجوم الصاروخي على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، مؤكدة أن العمل التخريبي تم بأمر من كييف الذي يجب أن يتحمل المسؤولية.

وأضاف بيسكوف - في تصريح لوكالة /تاس/ الروسية - "يمكننا أن نرفضهم رفضًا قاطعًا (الاتهامات). ونعلن رسميًا: لقد كان على ما يبدو عملًا تخريبيًا متعمدًا من قبل الجانب الأوكراني، والذي تم تدبيره وارتكابه بناءً على أوامر صادرة عن كييف، المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب يجب أن تقع على كييف".

وردا على سؤال حول ما إذا كان إخلاء السكان المحليين في المنطقة سيكون ضروريا قال: "لا أعرف"، مضيفا "علينا انتظار التقارير من السلطات المحلية".

وفي السياق، أعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح التحقيق في واقعة تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية وغمر مساحات كبيرة من الأراضي، وذلك وفقا لمادة ارتكاب عمل إرهابي.

وأوضحت اللجنة وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أنه تم فتح قضية جنائية وفقا لعلامات الجريمة من قانون العقوبات الجنائية الروسي كعمل إرهابي ارتكبته مجموعة من الأشخاص باتفاق مسبق وتسبب في الأضرار التي لحقت بالممتلكات وبعواقب وخيمة أخرى.

ومن المقرر أن تحدد لجنة التحقيق الروسية ملابسات الحادث ومقدار الضرر الذي لحق بالمنطقة وسيتم وضع تقييم قانوني لتصرفات جميع الذين لهم علاقة بالجريمة.