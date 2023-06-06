وزير التنمية المحلية: مصر شهدت نهضة تنموية وعمرانية غير مسبوقة

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماماً كبيراً بالأجندة العالمية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بنفس القدر الذي توليه على المستوى الوطني لبناء دولة حديثة وجمهورية جديدة، مشيرًا إلى أن مصر شهدت منذ ثماني سنوات نهضة تنموية وعمرانية واستثمارات هائلة في البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين وبرامج قومية للعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي غير مسبوقة، تؤهلها جميعاً لمكانة مصر الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير التنمية المحلية،في جلسة تحت عنوان " توطين العمل على تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة والتغير المناخي .. الطريق إلى المنتدى الحضري العالمي (WUF12) " أن مصر تستعد لاستضافة المنتدى الحضري العالمي WUF12 في دورته ال12 الذي سيعقد في القاهرة أول شهر نوفمبر 2024، حيث تأتي هذه الاستضافة للبناء على اهتمام مصر بالأجندة الحضرية العالمية، بالإضافة الي استضافة يوم المدن العالمي في 2021، وكذلك مؤتمر الوزراء الأفارقة للإسكان والتنمية المحلية في 2022 كأحد فاعليات الإتحاد الأفريقي في مجال التنمية العمرانية والتنمية المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي تمثل فرصة كبيرة لدمج موضوعات تغير المناخ والتنمية العمرانية، لما لهما من اتصال كبير وتأثيرات متبادلة، لافتًا إلى أن مدينة القاهرة بما لها من تراث عمراني عريق وتطوير حضري شامل للمناطق العشوائية والأحياء الحضرية ومشروعات التنمية العمرانية حولها مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومحاور التنمية وتطوير شبكة النقل، تمثل جميعها أرض خصبة ومادة جيدة للحوار والدراسة واستخلاص الدروس المستفادة والتي ستطرح خلال المنتدى الحضري العالمي، وبخاصة دور الإدارة المحلية في توطين العمل على التغير المناخي والأجندة الحضرية الجديدة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى انه خلال جلسة اليوم سيتم عرض ما يمكن عمله من الآن على الطريق نحو المنتدى الحضري العالمي في نوفمبر 2024 والذي يعتبر ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، لافتاً إلى أنه سيكون فرصة لعرض التجربة العمرانية المصرية الرائدة التى تحققت تحت قيادة الرئيس السيسى .