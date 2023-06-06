محافظ الإسكندرية يوجه السكرتير العام بمتابعة تسلم ٢ طن لحوم صكوك أضاحى

شهد اللواء خالد جمعة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، اليوم، استلام مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، لحوم وزراة الأوقاف "صكوك الأضاحي"؛ لتوزيعها على الأُسر الأولى بالرعاية بنطاق محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإستمرار وزارة الأوقاف فى توزيع صكوك لحوم الأضاحى لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالإهتمام بالمناطق الأكثر إحتياجا، وبحضور الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ ماهر عبد الجواد ممثل الأوقاف.

أكد اللواء محمد الشريف، أنه بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تسلمت محافظة الإسكندرية ٢ طن من لحوم الأضاحى علي ٢٠٠٠أسرة ، سوف يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق أحياء المحافظة.

على الصعيد ذاته؛ أشاد المحافظ بمشروع "صكوك الإطعام" لافتًـا إلى أنه من أهم مشروعات التكافل المجتمعي، ويأتي في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لأهالينا البسطاء.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ماجة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنه فور استلام اللحوم اليوم، سيبدأ التوزيع بشكل فوري علي الأُسر الأَولى بالرعاية بالمناطق الأكثر إحتياجا بكافة أحياء الإسكندرية.