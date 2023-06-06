التنمية الصناعية: التحول للاقتصاد الأخضر محور رئيسي ضمن استراتيجية النهوض بالقطاع

أكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحكومة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الملائم وتبني آليات وسياسات تواجه التحديات وتساعد في إبتكار فرص اقتصادية جديدة تدعم الصناعة الوطنية ، و كذلك جذب الاستثمارات الصناعية.

جاء ذلك اليوم خلال مشاركة المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية نائبا عن المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة صباح اليوم بمؤتمر المناطق الصناعية المستدامة SIA في دورته العاشرة والذي نظمته كل من منظمة التعاون الالمانية GIZ والبنك الدولى ومنظمة اليونيدو.

ويهدف هذا المؤتمر إلى خلق منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة الاتجاهات الحديثة وأفضل الممارسات والتطوير المستقبلي لـلمناطق الصناعية المستدامة.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية ، انه سيتم العمل علي تحقيق مخرجات وتوصيات هذا المؤتمر الهام على ارض الواقع و الذي تحتضنه مصر للمرة الثانية .

وقال عبد الكريم، انه من الجدير بالذكر أن المؤتمر يأتي ضمن مجموعة من الشراكات الحالية لوزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية مع شركائنا الدوليين جى آى زد، والبنك الدولي، و اليونيدو، حيث يتم التعاون معهم أيضاً في هذه الفترة لإعداد الاستراتيجية الوطنيه للتنميه الصناعية وتعزيز التجارة والتى ياتى في مقدمة محاور تلك الاستراتيجية التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحفيز المناطق الصناعية لهذا الحول للمساهمة في الحلول للحد من تغير المناخ.

شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم كل من ، يان نويثر الرئيس التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والسيد ألكسيس بيلو رئيس قسم التنمية الاقتصادية سفارة ألمانيا ، والسيد كريستيان سوزان مسؤول التنمية الصناعية "اليونيدو والنمسا" ، إلفيرا كانيشاى رئيس مشروع شراكات العمل وترويج الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر (GIZ مصر) .