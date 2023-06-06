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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الخطيب يرافق بعثة الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الوداد

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على مرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي المغرب لدعم ومساندة اللاعبين في المباراة المرتقبة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي كلف حسام غالي عضو مجلس الإدارة برئاسة البعثة التي تسافر الي المغرب مساء الخميس المقبل.
ويعكف حسام غالي حاليًا على الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بسفر البعثة والعمل على توفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين.
وتُسافر بعثة الفريق على متن طائرة خاصة لخوض المباراة الحاسمة التى تقام على مركب محمد الخامس والتي ستحسم بطل دوري أبطال أفريقيا بعد فوز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة أول أمس ، الأحد، بهدفين لهدف ، وتعود البعثة في اليوم التالي للمباراة.

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