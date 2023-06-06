محافظ قنا يعلن بدء الدراسة بمدرسة سي إف سي للتكنولوجيا التطبيقية

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عن بدء الدراسة بمدرسة سى إف سى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نجع حمادي خلال العام الدراسي المقبل ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، وسوف يتم تحديد درجات القبول بالمدرسة ، وفتح باب التقديم لجميع الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام .

وأضاف الداودي، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تعد أحد الأنواع الجديدة من المدارس والتعليم ، والتي تم إدخالها إلي منظومة التعليم المصرية من خلال الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ، وهي مدارس تعتمد على مرتكزات أساسية تطبق المعايير الدولية ، ومناهج دراسية قائمة على الجدارات ، وفق نظام تقييم يشمل الطالب والمعلم لإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عال، وتأهيلهم لسوق العمل في مصر والخارج.

كما يتيح هذا النوع من المدارس مسارات ثلاثة للخريجين وهي الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وباقي الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، خاصة لتوفيرها فرص عمل مباشرة للخريجين داخل مصر وخارجها، موضحا أن هذه المدرسة سوف تكون البداية ، وسوف تسعي المحافظة لإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مدن المحافظة الأخري ، لأنها أصبحت مركز جذب يقصده العديد من الطلاب بمختلف أنحاء مصر لكونها نموذج يعبر عن ثقة رجال الأعمال والمستثمرين فى الحكومة المصرية.