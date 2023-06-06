حمى البحث عن الجواسيس تجتاح موسكو.. الخيانة العظمى تقلق أجهزة الأمن الروسية.. والكرملين يستمر في البحث عن أعدائه داخليًا وخارجيًا

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أنه بعد أن أصبحت الحرب الروسية في أوكرانيا بمثابة مسألة وجودية بالنسبة لموسكو على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية، فقد زاد البحث عن الأعداء الداخليين داخل الكرملين، وهذا مع ارتفاع حاد في قضايا الخيانة التي وصفها الخبراء بـ "جاسوسية".

وفي حين أن العديد من قضايا الخيانة تركز على أولئك الذين يُزعم أنهم يقاتلون من أجل أوكرانيا أو يساعدونها، فقد اقتحم آخرون مؤسسات الدولة التي تبدو موالية لها، مثل مراكز البحث العلمي التي ساعدت في البحث عن الأسلحة ذاتها التي تستخدمها روسيا لضرب أوكرانيا.

في الأسبوع الماضي، تمت محاكمة أول ثلاثة علماء صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت تم اعتقالهم للاشتباه في الخيانة في قضية لا تزال الأدلة والاتهامات سرية، وكانوا جميعًا من معهد واحد في نوفوسيبيرسك، وهو معهد خريستيانوفيتش للميكانيكا النظرية والتطبيقية.

ويُعتقد أن أناتولي ماسلوف، أستاذ الديناميكا الهوائية البالغ من العمر 76 عامًا في المعهد، ويشتبه في أنه نقل أسرارًا إلى الصين، ربما نتيجة لمشاركته في المؤتمرات الدولية حول الديناميكا الهوائية في عام 2010.

وأدى اعتقال العالم واثنين من زملائه إلى رد فعل عنيف نادر بين المجتمع العلمي في معهده، الذي نشر رسالة مفتوحة تطالب بالإفراج عنه، وكتب مجموعة من العشرات من زملاء ماسلوف، الذين طالبوا أيضًا بالإفراج عن ألكسندر شيبليوك، مدير معهد خريستيانوفيتش للميكانيكا النظرية والتطبيقية، وفاليري زفيجينتسيف، كبير الباحثين.

فيما أفادت رويترز نقلا عن مصدر مقرب من العالم أن ماسلوف أصيب بنوبة قلبية وأمضى بعض الوقت في المستشفى منذ اعتقاله في يونيو الماضي في نوفوسيبيرسك، كما عرضت الحالات المجتمع العلمي بأكمله للخطر، وأرسلت تأثيرًا مخيفًا عبر مجالات البحث إلى أي شيء يمكن اعتباره سريًا.

وقال باحث آخر في الديناميكا الهوائية إن زملاءه كانوا غاضبين وخائفين من الاعتقالات وأن هناك إحساسًا بأن "لا أحد في هذه المنطقة آمن"، وأضاف قائلًأ: "المزاج العام هو أنهم يستطيعون مطاردة أي واحد منا".

وتُظهر القضية الشهية المتزايدة للأجهزة الأمنية لقضايا الخيانة والتجسس رفيعة المستوى، كما يقول الخبراء، الذين أعطوا إشارة إلى وجود طلب لمحاكمات مماثلة.

وقال إيفان بافلوف، المحامي الروسي البارز والخبير في قضايا التجسس والخيانة، والذي يعيش الآن خارج روسيا: "لا أحد من هؤلاء العلماء جواسيس، إنهم هدف سهل للخداع".

وقال بافلوف إن عدد حالات الخيانة كل عام قد ارتفع بما يصل إلى ست أو سبع مرات منذ منتصف عام 2010، ووفقا لبيانات الدولة، كان هناك حوالي 16 حالة في عام 2016. وكان انطباعه أن هناك أكثر من 100 حالة في العام الماضي وحده.