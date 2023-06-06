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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 14 حالة تعد علي أراضي أملاك ري بمركز ملوي بالمنيا

ضمن أعمال المرحلة الثانية للموجة 21 لإزالة التعديات

إزالة 14 حالة تعد
إزالة 14 حالة تعد علي أراضي أملاك ري بمركز ملوي بالمنيا
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مراكز المحافظة في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والري والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزير التنمية المحلية  .

من جانبه، قال اللواء أ. ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إنه تم تنظيم حملة اليوم الثلاثاء مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الري بقرية اتقا وعزبة عبد الواحد وعزبة رستم، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 14 حالة تعد على الري بمساحة 532 مترا، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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إزالة 14 حالة تعد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تعديات على أملاك الدولة مدينة ملوي مركز ملوي بالمنيا