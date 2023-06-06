التعليم تناشد أولياء الأمور بالإبلاغ عن أي زيادة في المصروفات

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم والفني، إن زيادة قيمة المصروفات الدراسية عن النسبة المئوية المقررة قانونا “7%” في مدرسة خاصة أو دولية، أمر يخضع للتقييم من قبل الوزارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، اليوم الثلاثاء، أن أي اختلاف عن النسبة المقررة أمرٌ تحدده اللجنة المُشكلة من الوزارة، بعد إجرائها عملية التقييم اللازمة.

وأكد أن القرار الذي تتخذه الوزارة يصب في مصلحة ولي الأمر الذي تراعيه الوزارة قبل المدرسة، مشددا على أن الوزير رضا حجازي أصدر توجيهات دقيقة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن مديريات التعليم بدأت في تشكيل لجنة المراجعة لمتابعة نسبة الزيادة المقررة من قبل المدارس، مشددا على أهمية دور أولياء الأمور في الإبلاغ عن أي زيادة.