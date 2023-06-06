برلماني: زيادة قدرة إفريقيا نحو تصنيع اللقاحات ضرورة لمواجهة الأوبئة والجوائح

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قضايا وهموم القارة الأفريقية وشعوبها تمثل أهمية كبيرة لدي القيادة السياسية المصرية والمصريين، مشددا على ان الخبرات المصرية فى مختلف المجالات دائما فى خدمة الأشقاء خاصة فى مجال الصحة.

وأشار "بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon" تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة" بمركز المنارة للمؤتمرات بمشاركة 90 دولة إفريقية وأجنبية، يعكس جودة التجربة المصرية فى مجال الصحة، خاصة بعد ما أطلقته الدولة من مبادرات رئاسية وغيرها رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، مثمنا حديث الرئيس السيسي حول الاحتفال قريبا بإعلان مصر خالية من فيرس سي وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أهمية إطلاق لمبادرات الطبية كأفكار لتحسين الأحوال الصحية للمصريين في ظل التحديات الصعبة الراهنة على مختلف القطاعات، مشيرا إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني فى تغطية قوائم الانتظار والحالات الحرجة ، منوها حجم الإنفاق الذى تم داخل قطاع الصحة فى مصر منذ عام ٢٠١٤ بلغ ٢٢٢ مليار جنيه.

وشدد على أهمية زيادة قدرة إفريقيا نحو تصنيع اللقاحات والعلاجات المختلفة لمواجهة الأوبئة والجوائح، خاصة بعد ما أكده انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد من هشاشة للنظام الصحي الأفريقي.

