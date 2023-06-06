3 مدافعين على رادار الزمالك استعدادا للموسم الجديد

استقرت لجنة الكرة بالزمالك على تدعيم خط دفاع الفريق الأبيض وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل إصابة نجم خط دفاع المنتخب والفارس الأبيض محمود الونش بالصليبي وغيابه في الأشهر المقبلة .

ويأتي على رأس أبرز المدافعين المرشحين لارتداء قميص الزمالك في الصيف المقبل، أحمد أيمن منصور مدافع طلائع الجيش، وعبدالله بكري مدافع فاركو، ومحمود مرعي مدافع فيوتشر .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة أمس الإثنين بمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وفاز فريق الزمالك بنتيجة 2-1 على حساب فريق الاتحاد السكندري، وذلك في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس الإثنين، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 53 في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 40 في المركز السابع .