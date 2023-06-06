نقيب المهندسين يكشف تفاصيل ووقائع تحقيقات النيابة العامة

توجه المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، أمس الإثنين الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٣، إلى النيابة العامة بصحبة فريقه القانوني؛ وذلك استكمالا للتحقيقات التي بدأت يوم الخميس الماضي.

وكشف النبراوي عن كواليس ما حدث بالتحقيقات أمس قائلا:" حضرت الجلسة الثانية في تحقيقات النيابة العامة، وتقدمت خلالها بكافة المستندات والصور والفيديوهات التي تحت يدي التي توضح و تدين المتورطين في الواقعة المؤسفة في٣٠ مايو ٢٠٢٣ الماضي، يوم كرامة المهندس، وتمت مواجهتي بما يزيد عن ٤٠ محضر تم تحريره ضدي بادعاءات كيدية واضحة الكذب، ومنها المحضر المحرر ضدي من بعض أعضاء هيئة المكتب.

وأضاف النبراوي :" خلال التحقيق، أكدت على طلبي بضرورة سماع الشهود والتحفظ على كاميرات قاعة المؤتمرات.

وشدد النبراوي :" مازالت التحقيقات مستمرة، ونؤكد أننا لن نقصر ولن نتوانى عن اتخاذ أي إجراء في سبيل عودة حق وكرامة المهندسين من أعضاء الجمعية العمومية.

وكشف نقيب المهندسين أنه سيتم الاعلان عن عقد مؤتمر صحفي لإعلان كافة المستجدات في القريب العاجل.

يذكر أن تحقيقات الأمس، تأتي استكمالا

للتحقيق في أحداث البلطجة والاعتداء على المهندسين و محاولة الاعتداء على شخصه و التي حدثت بعد الانتهاء من فرز الصناديق وبعد تفريغ المحاضر الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية للمهندسين، التي انعقدت في ٣٠ مايو الماضي.