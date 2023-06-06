اتحاد الغوص يشكر وزير الرياضة على دعمه لاستضافة بطولة العالم للسباحة بالزعانف

وجه كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعته المستمر لاستعدادات استضافة النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري و بطولة العالم للماسترز التي تقام يومي 25 و 26 من الشهر ذاته على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

وأوضح ”الشاذلي" أن وزير الشباب والرياضة يتابع بشكل مستمر التجهيزات والتجديدات التي تتم في حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة، كما توجه الشاذلي بالشكر لوليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي الذي يتابع بدوره كافة التجهيزات ويذلل أي عقبات من أجل تنظيم بطولة عالمية تليق باسم مصر،

وكشف رئيس الاتحاد المصري للغوص أن الاستعدادات على قدمٍ وساق من أجل تجهيز حمام السباحة الأولمبي ليظهر في أبهى صوره خلال منافسات بطولة العالم حيث يتم تجديد ملحقات حمام السباحة والأرضيات وكل ما يحيط بالمنطقة.

وأكد رئيس الاتحاد، قدرة مصر في تقديم نسخة مثالية من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف حيث أن اختيار مصر لاستضافة البطولة يؤكد ثقة الاتحاد الدولي وأعضاء الجمعية العمومية في التنظيم الرائع من قبل الاتحاد المصري حيث أصبحت مصر قبلة للبطولات العالمية في الفترة الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية.

وقال الشاذلي: ”لقد اعتاد الاتحاد الدولي للغوص على تنظيم البطولات في مصر على أعلى مستوى واشاد الجميع ببطولات العالم وبطولات كأس العالم التي نظمتها مصر من قبل، وهدفنا أن تحظى هذه البطولة بنجاح أكبر، لذلك نسعى بكل جهدنا لاخراج البطولة على أعلى مستوى“

وأضاف: ”نتلقى دعم ومساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وهيئة استاد القاهرة، من أجل استضافة هذا الحدث الهام، وبفضل تكاتف الجهود نعد الجميع ببطولة رائعة وندعو الجماهير المصرية لحضور المنافسات وتشجيع الفراعنة من أجل الوقوف على منصات التتويج“.

واستطاعت مصر الحصول على شرف تنظيم هذه النسخة من بطولة العالم باكتساح كبير بعد منافسة مع الصين وصربيا.

ووصل عدد المشاركين في البطولتين إلى أكثر من 400 لاعب يمثلون نحو 40 دولة.