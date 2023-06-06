جمعية المؤلفين و الملحنين تكذب منير الوسيمي في بيان رسمي

أصدرت جمعية المؤلفين و الملحنين بيانا رسميا للرد على ادعاءات الموسيقار منير الوسيمي التي قالها ضد المطرب مصطفى كامل في احد اللقاءات التلفزيونية، وجاء خلال البيان:" بناء علي شكوي مقدمه من الفنان مصطفي كامل عضو الجمعية العمومية وبعد ما أثير على شاشات التلفاز مؤخرا من تصريحات للأستاذ منير الوسيمى عبر ( قناة اليوم ) وهى التصريحات التى يعتبرها مجلس إدارة جمعية المؤلفين و الملحنين و الناشرين ( الساسيرو ) مسيئة للجمعيه وتاريخها العريق و مبادئها الأصيلة التى توارثناها جيلا بعد جيل".

وأضاف البيان: وفى هذا الخصوص .. نؤكد على أن الأستاذ .. منير الوسيمى .. لم يكن نائبا ل رئيس مجلس الإدارة حينما صدرت أغنية ( الحب الحقيقى ) ولحد خمس سنوات كامله من صدورها كما إدعي، علاوة علي أن مجلس الموسيقار الكبير محمد الموجي كان مابين عام ١٩٩٠ وعام ١٩٩٥ بينما صدرت الأغنية عام ١٩٩٨ أي بعد هذا المجلس بثلاث سنوات وإنه وإن كان ثمة تشابه بين أغنية الحب الحقيقي للشاعر الكبير صلاح فايز وأغنية الحب الحقيقي للشاعر الكبير مصطفي كامل فهو تشابه في أسم الأغنيه فقط ولم يتخذ مجلس الإداره آنذاك قرارآ بمنع العضويه عن الاستاذ مصطفي كامل ولم يتم طرده كما إدعي الاستاذ منير الوسيمي".

ومن ثم ...يؤكد مجلس إدارة جمعية المؤلفين و الملحنين و الناشرين ( الساسيرو )على خطورة الزج بإسم الجمعيه فى مثل تلك الإدعات وتصويرها على أنها كيان يتعسف مع من يتقدم لها من المبدعين ويقوم بطردهم وهو ما يتنافى مع دور ورسالة الجمعيه فى إحتضان مبدعي مصر وهو ماترفضه الجمعيه ومجلس إدارتها جملة وتفصيلا منذ إطلاقها قبيل ٧٨عاما و حتى اليوم.

وفي نهاية البيان:" وعلي رأس البيان يعرب مجلس الإدارة للشاعر والملحن الاستاذ مصطفي كامل عضو الجمعيه العمومية ونقيب موسيقيين مصر عن إستيائه مما بدَر في حقه مؤكدين أن مجلس إدارة جمعية المؤلفين و الملحنين و الناشرين يحتفظ ل نفسه بإتخاذ كافة الإجراءات القانونيه .

