مصرع طالبة دهسًا تحت عجلات قطار بمحطة سكة حديد بورسعيد

لقيت طالبة، مصرعها، اليوم الثلاثاء، دهسا تحت عجلات القطار المتجه من بورسعيد إلى الإسماعيلية بمحطة سكة حديد بورسعيد، وذلك أثناء محاولة صعودها القطار مسرعة قبل أن يقف على الرصيف داخل المحطة تمهيدا لتحميل الركاب.

مصرع طالبة دهسا تحت عجلات قطار بمحطة سكة حديد بورسعيد

استقبل مستشفى السلام بورسعيد عن طريق سيارة الإسعاف الطالبة إيمان محمد، طالبة بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد، وتقطن بحي السلام في محافظة الإسماعيلية، جثة هامدة، بادعاء مصرعها دهسا تحت عجلات قطار في محطة سكة حديد بورسعيد.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان للحادث أن قطار "بورسعيد - الاسماعيلية" كان في طريقه لدخول الرصيف بمحطه سكة حديد بورسعيد بحي الشرق تمهيدا لتحميل الركاب، وأثناء ضبطه للوقوف أمام الرصيف حاولت الطالبة الصعود في عجالة من أمرها إلى القطار فإختل توازنها، وسقطت بين الرصيف والقطار تحت عجلاته أثناء حركته ولقيت مصرعها في الحال.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والتحري حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.