كاف: مصر أول بلد إفريقي ينظم ورشة عمل تراخيص الأندية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تراخيص الأندية المصرية بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وحضر الورشة كلا من محمد سيدات مسؤول التراخيص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم، و محمد الطوبجي مدير التراخيص بالاتحاد، بجانب مجموعة من مسؤلي الاندية بالدوري المصري.

ألقي وليد العطار كلمة ترحيب بممثل الكاف ومندوبي الأندية في بداية ورشة العمل ، قبل أن يتطرق لأهمية تراخيص الأندية وفقا للتحديثات الأخيرة للكاف .

وقال محمد سيدات إن مصر تعتبر أول بلد افريقي ينظم ورشة عمل تراخيص الأندية استعدادا للموسم الجديد، لافتا إلي أهمية حصول الأندية المصرية علي التراخيص سواء التي تشارك في دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية أو الدوري المصري الممتاز .

ومن المقرر ان تستمر ورشة العمل علي مدار يومين ، اليوم وغدا الأربعاء .

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