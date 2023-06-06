انفجار تانك بنزين سيارة أمام مجلس مدينة بنها

انفجر اليوم الثلاثاء تانك بنزين سيارة ملاكي رقم - ن ل "9365" وبالتحديد أمام مجلس مدينة بنها ما أدى إلى تفريغ محتوى التانك من البنزين دون اشتعال النيران به، حيث أدى صوت الانفجار إلى ذعر بين المواطنين نظرًا لقوة الانفجار.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطاراً من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بانفجار تانك سيارة دون اشتعال النيران.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ورجال المرور والمحاسب محمد عبدالحميد رئيس مجلس مدينة بنها، ومصطفى خاطر نائب رئيس المجلس إلى مكان السيارة، وتم السيطرة على الوضع ونقل السيارة إلى وحدة المرور.

وقال شهود عيان أن صوت الإنفجار كان قوياً، وهو ما ساعد على تدفق المواطنين لمكان الحادث قبل وصول الأمن، وأن السيارة موجودة بجوار مجلس مدينة بنها، منذ يوم الجمعة، ولم يستدل على صاحبها .

وبالرغم من توقف عدد من السيارات التي كانت تمر لحظة الانفجار إلا أن عدد من الشباب استطاعوا ورجال المرور بتسيير الطريق وعدم إعاقة حركة المرور بمدينة بنها، على جانب آخر تواصل مباحث قسم أول بنها جهودها للتوصل لبيانات ومعلومات تكشف عن هوية صاحب السيارة.