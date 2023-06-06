أسبوع الاستثمار البيئي.. وزيرة البيئة: نسعى للتحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر.. تعزيز الاستثمار الحكومي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورشة العمل التشاورية لمناقشة المسودة النهائية للإستراتيجية الأولى للاقتصاد القائم على المواد الحيوية، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وأحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ومسئول مكتب اليونيدو الإقليمي في مصر، وممثلي الجهات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص.

وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن الورشة تقام ضمن فعاليات أسبوع الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي تحت رعاية رئيس الوزراء، وتستهدف خلق زخم حول البيئة من خلال عدد من الفعاليات تتضمن إطلاق مبادرات، افتتاح مشروعات، تسليط الضوء على قضايا بيئية ملحة، توسيع قاعدة الشركاء، وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص والشباب والمجتمع المدني والأطفال والخبراء والجهات البحثية وشركاء التنمية.

وأشارت إلي أن التحول التدريجي نحو الاقتصاد الحيوي يساهم فى تعظيم العائد الاقتصادي لمصر من الموارد الحيوية والمياه مما يزيد من المرونة في مواجهة تغير المناخ ويساهم فى تحقيق الاستدامة البيئية ، مؤكدة أن الوزارة بدأت العمل على الاستراتيجية منذ عامين لبحث آليات الاستفادة من المخلفات ومنحها قيمة مضافة صناعيا، موضحة أن الاقتصاد القائم على الأساس الحيوي مجال جديد يحتاج إلى العمل على تهيئة المناخ الداعم له وتحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الأطراف المعنية به من جهات حكومية وقطاع خاص ورواد أعمال، خاصة أن هناك العديد من الدول بنت عمليات نموها على هذا النوع من الاقتصاد.

وأوضحت الوزيرة، أن الظروف الحالية مواتية لنجاح هذه الاستراتيجية، خاصة في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى هذا النوع من الاقتصاد في ظل أزمة اقتصادية يعاني منها العالم تتطلب الوصول لطرق مبتكرة من الإنتاج والاستهلاك، ومشاركة كافة فرص الاستثمار، وأيضا بعد العمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة منذ ٢٠١٩ وربطها بالاقتصاد، والتعامل معها من منظور اقتصادي.

ولفتت إلى أن وزارة البيئة بدأت بالتركيز على الاستثمار في قطاع البيئة وكيف يمكن أن تكون مصدر دخل، وفرصة عمل، ولبنة لمشروعات صغيرة ومتوسطة، تساهم في تعزيز اقتصاد الدولة، حيث تم إطلاق وحدة خاصة بالاستثمار البيئي والمناخي، والتعاون مع منظمة اليونيدو لإطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، والإعداد لأول مؤتمر وطني لدعم الاستثمار البيئي والمناخي في يوليو القادم.

كما أكدت الوزيرة، أن خلق القيمة المضافة هو كلمة السر في استراتيجية الاقتصاد القائم على المواد الحيوية، خاصة مع تزايد الحاجة للنظر في أساليب الاستخدام التقليدية للموارد الطبيعي، وحساب التكلفة المالية لاستخدامه، وضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في ظل التوجهات الدولية نحو الإنتاج المستدام، مما يتطلب مزيد من الضوابط، فاتفاقية الاتحاد الأوروبي الأخيرة تربط ٣ قطاعات حيوية هي صناعات الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب بتحقيق سلاسل الإنتاج صديقة للبيئة، والاقتصاد الحيوي يعد أحد آليات تحقيق الاقتصاد الدوار المستدام، والذى يقوم على إنتاج الموارد البيولوجية المتجددة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، كالأغذية والأعلاف والمنتجات الحيوية والطاقة الحيوية، وذلك بإستخدام تكنولوجيات متطورة .

وشددت على أن إطلاق الاستراتيجية فرصة واعدة، على مختلف الأطراف اغتنامها والبناء على ما تقدمه من دراسة متكاملة الفرص والتحديات لتحقيق شوط كبير نحو تطبيقها،

وطالبت المشاركين في الورشة بتقديم ارائهم ومقترحاتهم حول الاستراتيجية للمساهمة في صياغة أفضل الطرق لتنفيذها.

وقالت وزيرة البيئة، "تكرار العديد من الرسائل مثل دمج البعد البيئي، البيئة هي الحياة، البيئة ليست معرقل للاستثمار، البيئة فرصة، سيحقق طفرة في الحفاظ على البيئة".

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد رزق نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيدو عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للأقتصاد الحيوى التى تمثل موضوعاً هاماً ومبتكراً ، حيث يعد هذا القطاع قطاعاً واعداً يساهم فى خلق فرص عمل متميزة ، يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول فى مجال الاستثمار و الانتاح الصناعى، وهو قطاع مليء بفرض القيمة المضافة، حيث يعظم من قيمة المخلفات ويحولها لفرص اقتصادية بعد أن كانت عبءً على الدولة .

وأوضح محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة، أن الهدف الاساسى من ورشة العمل تبادل الآراء ووجهات النظر والأستفادة من المقترحات فى تطوير الاستراتيجية ، لان العمل على الأستراتيجية هو عمل تكاملى يجمع كافة الآراء من جميع الجهات ، وهى استراتيجية للجميع ولا تخص جهة واحدة.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 التي تعتمد على خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015 واستراتيجية التنمية المستدامة لأفريقيا 2063 ، لافتًا إلى تناول ٧ من أهداف التنمية المستدامة لموضوع الإقتصاد الحيوي.

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