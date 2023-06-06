ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، منها السفينة ( SUKHOOR ALKHALEEJ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 45000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28973 طنا تشمل : 19950 طن يوريا و 3300 طن كلينكر و 5723 طن بضائع متنوعة خلال اليوم المنقضي على أرصفة ميناء دمياط.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47304 طنا تشمل : 10403 طن خردة و 3983 طن نواتج تقطير و 2588 طن كسب فول صويا و 627 طن فول صويا معبأ و 115 طن بازلاء و 1033 طن أرز معبأ و 2467 طن فول صويا صب و 1304 طن ابلاكاش و 245 طن خشب زان و 700 طن كسب صويا و 5031 طن ذرة و 3787 طن شعير و 15021 طن قمح على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1411 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 235 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4079 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 161915 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 188187 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4769 شاحنة، حيث تابع اللواء بحري رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية.