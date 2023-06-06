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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابى سرق سيارة بالإكراه وأصاب سائقها بالمرج

أرشيفيه
أرشيفيه
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 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامهم بسرقة سيارة سائق بالإكراه وإصابته في المرج.

 وتلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من سائق يفيد بإصابته وسرقته بالإكراه أثناء سيره في الطريق، حيث استوقفه 4 أشخاص اعترضوا طريق سيارته وذلك لسرقته بالإكراه.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وسرقة المجني عليه وإصابته بسلاح أبيض مطواه وكسر زجاج سيارته وإصابته لشل حركته وإجباره على ترك السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

محكمة جنايات القاهرة سرقة سيارة سائق بالإكراه قسم شرطة المرج