"تعول 3 بنات".. محافظ الأقصر يسلم الأم المثالية مكافأة وزارة التضامن الاجتماعي

سلَم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، السيدة نوال إبراهيم خليل، مكافأة وزارة التضامن الاجتماعي، بعد حصولها على لقب الأم المثالية بالأقصر عن عام 2023، وذلك بحضور محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر.

وتقدم محافظ الأقصر، بالتهنئة للسيدة نوال لحصولها على لقب الأم المثالية لهذا العام متمنياً لها التوفيق لها ولبناتها، شاكرا جهودها لتنشئتهم ومواجهة التحديات لتوفير الحياة الكريمة لهن.

قصة كفاح الأم المثالية

والسيدة "نوال إبراهيم" تبلغ من 54 عاما، حاصلة على دبلوم فني تجاري، أرملة، نشأت في أسرة بسيطة متوسطة الدخل مكونة من 7 أفراد، أب وأم وخمسة أبناء، توفى والدها وهى في الصف الأول الإعدادي، ولأنها أكبر أشقائها كانت تضطر للعمل في الإجازة الصيفية حتى تستطيع مساعدة والداتها وتستطيع أن تستكمل تعليمها، ثم توفت الوالدة فجأة فتحملت "نوال" مسئولية أخواتها وقامت برعايتهم وتربيتهم.

وتزوجت نوال، عام 1996، من رجل يعمل في القطاع الخاص، ورزقها الله ثلاثة بنات، وعاشت الأم حياة هادية في رضا وسعادة ولكن بعد 6 سنوات من الزواج أراد الله أن يصاب الزوج بفشل كُلوي مُزمن ويقوم بالغسيل الكُلوي ثلاث مرات في الأسبوع، ولم يتوقف الأمر على الغسيل الكُلوي لكن توالت علية الأمراض مثل ضيق في صمامات القلب، وأيضا هشاشة العظام مما أدى إلى عجزه عن الحركة، وكان يتحمل المرض بصبر.

بعد فترة، توفى الزوج بعد صراع مع المرض دام تسع سنوات، وكان عمرها 40 عاماً تاركاً لها البنات في أعمار ( 14، 12، 9 ) سنوات لم يكن لديها دخل ثابت أو معاش من الأب المتوفى، فاضطرت للعمل حتى تستطيع توفير احتياجات أسرتها، حيث عملت الأم في حضانة أطفال وفى فترة الإجازة الصيفية كانت تقوم بالعمل في الفترة المسائية بمطعم لإعداد الطعام للفنادق، وكان هذا العمل شاق جدا عليها بسبب أنها كانت تعانى من انزلاق غضروفي مما أدى إلى عدم قدرتها على الحركة لمدة شهر وكان ذلك وقت الدراسة فاعتذرت عن العمل بالحضانة خوفا من التعب مرة أخرى.

كما عملت جليسة لطفل وبمرتب أفضل، وكان العمل مريح ولكن بعد فترة اعتذروا لها، ثم قامت الأم بالتدريس للأطفال في المنزل، وفى الصباح كانت تقوم بإعداد وجبات الطعام وكانت تبيعها من خلال الجمعيات، وذلك حتى تستطيع توفير مصاريف دراسة البنات لأنها كانت كثيرة جداً.

واهتمت الأم بتربية وتعليم بناتها الثلاث حتى أصبحن من المتفوقين دراسياً، حيث أنها لديها 3 بنات الأولى الكبرى مادونا 25 سنة في سنة الامتياز بكلية الطب البشري، والثانية ميرنا 24 سنة، بكلية العلاج الطبيعي، والصغرى موندا 21 سنة، بالفرقة الثانية بكلية تمريض قنا.

الأم المثالية: بناتي عوض من ربنا

وقالت الأم المثالية بمحافظة الأقصر، أن بناتها الثلاثة هن من قررن التقديم لها في مسابقة الأم المثالية لهذا العام في مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، معبرة عن سعادتها الكبيرة باختيارها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتور نيفين القباج لتكون الأم المثالية لهذا العام بالمحافظة، موجهةً الشكر لكل من يدعمون الأمهات في مسيرتهن بالعطاء والجهد مع أسرهم لخروج أجيال تقدم كل ما يستحقه الوطن منها.

وتابعت، إنها بالرغم من معاناتها وألمها من وجع مرض الغضروف إلا أنها لم تترك عملا إلا وكافحت وسعت فيه من أجل تعليم بناتها وتوفير الحياة والعيشة الكريمة لهم، والحمد لله بناتي كانوا قد المسؤولية وقدروا تعبي وتعبوا هما كمان من خلال اجتهادهم في تعليمهم.

وأضافت، "بناتي وتفوقهن كانوا عوض من ربنا عن اللي مريت بيه وعملت بأكثر من مهنة لكي أوفر الرزق الحلال لتربية بناتي وتعليمهم حتى الوصول لكليات القمة، وبناتي مكانش ليهم حد غيري، وده دوري زى أي أم تحب أولادها، وأنا فخورة بالبنات وسأبذل قصارى جهدي في استكمال المسيرة".

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد وقع اختيارها على السيدة نوال إبراهيم خليل محارب، لتكون الأم المثالية على مستوى محافظة الأقصر للعام الجاري 2023، بعد أن أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر حصولها على المركز الأول بالمسابقة، لتكون الأم المثالية لهذا العام بالمحافظة، وتم تكريمها من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مارس الماضي.

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تسليم مكافأة الأم المثالية (1)

تسليم مكافأة الأم المثالية (2)

تسليم مكافأة الأم المثالية (3)

تسليم مكافأة الأم المثالية (4)