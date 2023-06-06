هشام بدر: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تطبيق فعلي لمفهوم الاستدامة

شارك السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية، في منتدى الاستدامة والأعمال الحكومية الذي نظمته جامعة الدول العربية في القاهرة نيابة عن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد بمشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، ووزيرة الدولة للتطوير الحكومي ومستقبل الدولة الإماراتية عهود الرومي وعدد من ممثلي المؤسسات التعليمية والتجارية.

خلال كلمته، استعرض السفير هشام بدر مدى ارتباط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمفهوم الاستدامة من خلال المشروعات المقدمة حيث ان من ضمن معايير اختيار المشروعات المؤهلة والفائزة هو توافر بها عنصر الاستدامة وما يترتب عليه من عائد علي مستوى الفرد والبيئة

حيث توفر المبادرة فرصة للكسب علي مستوي الفرد بتحقيقه عائد ملموس من المشروع ومستوي الدوله بايجاد حلول بيئيه تحد من تغيرات المناخ

وأعرب عن حرص المبادرة على نقل تجربتها للدول العربية، باعتبارها مبادرة غير مسبوقه عالميا تنفذ لاول مرة بالعالم بجميع المحافظات مشيرا إلى أن المبادرة حظيت بالثناء الدولي من المنظمات والمؤسسات العالمية

وأكد المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن أهم مكتسبات المبادرة هو الانتقال من المحلية الي الوطنية ثم الي العالمية من خلال تقديمها لـ١٠٠ مليون مصري

بالإضافة الي تكوين قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية التي شاركت بالدورة الأولى من المبادرة وقدرتها على ربطها بالممولين والمستثمرين، مشيراً إلى أن قاعدة البيانات أنتجت خريطة تبين الموقع الجغرافي لكل مشروع وطبيعته، مما يسهل على المستثمر الوصول إلى المشروعات التي تلبي احتياجاته أو تقع ضمن دائرة اهتمامه.

وأوضح السفير هشام بدر، أن المبادرة في دورتها الثانية تسعى لتعظيم الاستفادة من نتائج الدورة الأولى لتقديم مشروعات وحلول بمؤتمر المناخ ٢٨ بدولة الامارات باعتبار ان مصر هي رئيس الكوب وسوف تسلمه الي الامارات بنوفمبر ٢٠٢٣



وتابع أن المبادرة تحرص على مشاركة جميع شرائح المجتمع في المشاريع البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامة، حيث تضم 6 فئات، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والشركات الناشئة وغير الربحية ومشروعات المرأة، مسلطا الضوء على تركيز المبادرة على تمكين المرأة والشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشار بدر إلى أنه لتحقيق الاستدامة بنجاح، فإنه من المهم تحقيق الدخل من تحديات المناخ من خلال تحويل هذه المشروعات إلى مصدر دخل، موضحا أن هذا كان من أهم مكتسبات الدورة الأولى من المبادرة.

بنهايه المؤتمر اجتمع المنسق الوطني للمبادرة مع عهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات وتناولا أوجه التعاون في المجالات المختلفة وعرض المبادرة في مؤتمر المناخ ٢٨ الذي يعقد بدولة الإمارات