"المصريين": افتتاح المؤتمر الطبي الإفريقي يعكس حرص الرئيس على خلق منظومة صحية نموذجية لدول القارة

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي في نسخته الثانية، مؤكدا أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية على تعميق الرؤية الموحدة على مستوى القطاع الطبي والصحي بالقارة الإفريقية، علاوة على كونها منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة فى مجال الرعاية الصحية، كما أنها بوابة لجذب الاستثمارات وخلق القدرات التنافسية بين كبرى الشركات العالمية بالمجال الصحي بإفريقيا.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السيسي يسعى جاهدا لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية مع شتى الدول الإفريقية من أجل بناء منظومة صحية متكاملة تستطيع التعامل مع الأزمات في معاناة أغلب دول القارة من انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الطبي الإفريقي أبرزت بكل تأكيد الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها الدولة المصرية في المجال الصحي على مدار 9 سنوات من حكم الرئيس السيسي، مؤكدا أن تلك الخبرات أصبحت نافذة تنطلق من خلالها في صياغة خريطة إفريقية موحدة تحسن أوضاع الصحة بالقارة السمراء ودعم بناء قدراتها، لا سيما وأن فيروس كورونا أظهر هشاشة النظام الصحي في الدول الإفريقية بشكل عام.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي تستهدف بما لا يدع مجالا للشك تعزيز التعاون بين الأشقاء الأفارقة في المجال الصحي لتعزيز المنظومة الصحية لكل دول القارة، الأمر الذي ينعكس على صحة الشعوب الإفريقية بشكل عام، خاصة وأن تلك الدول بها عجز ولا تتمتع بنفس الإمكانيات الطبية والصحية التي تتمتع بها باقي دول العالم، الأمر الذي يتطلب ضرورة التعاون فيما بينها لخدمة شعوبها، مؤكدا أن الرئيس السيسي وضح خلال كلمته أهداف المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، وأنها كانت تستهدف أهداف محددة من أجل مواجهة أمراض معينة.

وأكد أن الرئيس السيسي حقق نجاحا باهرا وغير مسبوق في ملف القضاء على فيروس سي، الأمر الذي نال وحظى بإشادة المنظمات الدولية بهذا الإنجاز وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي أشار له الرئيس خلال كلمته، وعن احتفال مصر قريبا بالقضاء على هذا الفيروس.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وضع يده على المشكلات التي تعاني منها دول إفريقيا على مستوى المنظومة الصحية، ووضع روشتة علاج لهذه الأزمة تتلخص في ضرورة التعاون فيما بينها لمواجهة تلك التحديات، مؤكدا أن النجاحات التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية في المجال الصحي نموذج لكل دول إفريقيا، لا سيما وأن القاهرة دائما ما تؤكد استعدادها لنقل خبراتها في كافة المجالات لدول القارة السمراء بهدف الاستفادة من تلك التجارب لصالح شعوبهم.

ونوه بأن مبادرة القضاء على فيروس سي حولت مصر من أكثر دولة في العالم مصاب مواطنيها بهذا الفيروس إلى دولة خالية من فيروس سي، موضحا أن مصر قدمت أكبر عملية مسح طبي في التاريخ لشعبها وحققت إنجازا تاريخيا في هذا الشأن.