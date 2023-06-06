سيناريو إعجازي يمنح الزمالك وصافة الدوري على حساب بيراميدز وفيوتشر

اقترب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من فقدان المركز الثاني في دوري الموسم الحالي، بشكل رسمي، قبل 4 جولات من إسدال الستار، على منافسات الفريق الأبيض.

وحقق الزمالك فوزًا بهدفين مقابل هدف، على الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 53 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول الدوري.

ويغرد الأهلي وحيدًا في صدارة جدول الترتيب، برصيد 62 نقطة، ويحتل بيراميدز وصافة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، ويأتي فيوتشر ثالثًا برصيد 54 نقطة.

ويحتاج الزمالك لسيناريو إعجازي لخطف وصافة جدول الترتيب، والتأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم القادم، يتمثل في خسارة بيراميدز 4 مباريات من 5 لقاءات متبقية للفريق بالدوري، بجانب خسارة فيوتشر 3 مباريات من اللقاءات الخمسة المتبقية.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

ولعب الزمالك مباراة أكثر من بيراميدز وفيوتشر، ويتبقى للفريق الأبيض 4 مباريات أمام الأهلي وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو.

مباريات بيراميدز وفيوتشر المتبقية في الدوري

ويتبقى لبيراميدز 5 مواجهات أمام فاركو وسموحة والأهلي وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، فيما يتبقى لفيوتشر 5 مواجهات أمام كل من إنبي والمصري والأهلي والزمالك والبنك الأهلي.