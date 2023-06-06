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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجنايات تقضي بالإعدام لـ4 متهمين بخلية المنيا الإرهابية

أرشيفيه
أرشيفيه
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عاقبت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، 10 متهمين بينهم 6 سيدات في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الهجوم علي دير الأنبا صموائيل بالعدوة"  بأحكام رادعة.

وفي التفاصيل، عاقبت 4 متهمين بالإعدام شنقاً بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية والمشدد 15 سنة  5 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمة واحدة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفى، وذلك في القضية رقم 15749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر المقيدة برقم 1402 لسنة 2022 كلي أكتوبر المقيدة برقم 1527 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا. 

محكمة أمن الدولة العليا خلية المنيا الإرهابية مفتي الجمهورية المستشار محمد السعيد الشربينى