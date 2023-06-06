الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للدرجات العلمية للأطباء والتمريض.. اعرف الشروط

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمى وتدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض من العسكريين والمدنيين بالتخصصات المختلفة، عن فتح باب التسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه كالآتى:

أولاً : درجة الماجستير

ماجستير الصحة العامة والطب الوقائى والإجتماعى " للأطباء البشريين " - ماجستير الصحة العامة تخصص طب وصحة مناطق حارة " للأطباء البشريين " - ماجستير الصحة العامة تخصص إدارة مستشفيات " للأطباء البشريين" - ماجستير الميكروبيولوجى " للأطباء البشريين والصيادلة " - ماجستير صحة الفم والأسنان " لأطباء الأسنان " - ماجستير إدارة التمريض والمستشفيات " للحاصلين على بكالوريوس تمريض " - ماجستير التغذية " للأطباء البشريين والصيادلة ".

ثانيًا: درجة الدكتوراه

دكتوراه الصحة العامة والطب الوقائى والإجتماعى - دكتوراه الصحة العامة تخصص طب وصحة مناطق حارة - دكتوراه الصحة العامة تخصص إدارة مستشفيات - دكتوراه الميكروبيولوجى - دكتوراه صحة الفم والأسنان - دكتوراه إدارة التمريض والمستشفيات - دكتوراه التغذية .

وعلى الراغبين فى التسجيل للدرجات العلمية التوجه إلى معهد الصحة والوقائيات العسكرى بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية خلال الفترة من السبت الموافق 10 / 6 / 2023 وحتى الخميس الموافق 22 / 6 / 2023 ، وذلك لتقديم طلب الإلتحاق وتحديد إجراء المقابلة الشخصية ومعه الأوراق الآتية :شهادة البكالوريوس - أصل البطاقة الشخصية وصورتها - 4 صور شخصية 4×6 - شهادة الماجستير بالنسبة للراغبين بالتسجيل لدرجة الدكتوراة - الموقف من التجنيد للذكور .

علماً بأن الدراسة عن طريق الإنترنت والامتحانات بالحضور الشخصى بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية .