رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي "الورش والخدمات الإنتاجية" و"الموارد البشرية"

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعي اللجنة العليا للإشراف على مركز الورش والخدمات الإنتاجية، ومركز تنمية الموارد البشرية، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتورة نرمين عاطف المشرف على مركز الإنتاج، والدكتور حسن على مدير مركز الإنتاج، والدكتور عمرو مصطفى مدير مركز الورش، والدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية، وأعضاء مجلسي الإدارة.

وناقش الدكتور منصور خلال اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مركز الورش والخدمات الإنتاجية عدة مقترحات منها إعادة تطوير وحدة الألبان من خلال إدخال خط إنتاج آلي، و بعض المقترحات لزيادة التسويق لمطعم دار الضيافة، كما تم استعراض تقرير عن الأعمال التي تم إنجازها داخل المركز خلال شهر مايو، حيث تم فرش عدد من القاعات بمختلف الكليات بما يعادل 1800 كرسي بكليات التربية الرياضية، و السياسة والاقتصاد، و التكنولوجيا والتعليم، والخدمة الاجتماعية، و الطب البيطري، ومركز الاختبارات، و طب الأسنان، و25 كرسي موظف بمطبعة الجامعة، كما تم تصميم وتصنيع قاطع حديدي مزود بباب حماية بمركز الاختبارات بمجمع تعليم صناعي لصالح كلية الفنون التطبيقية، وتم عرض عينة من بنشات مدرجات الجامعة الأهلية والتي تم تصنيعها داخل المركز.

وخلال اجتماع مركز تنمية الموارد البشرية، تم عرض المذكرة الواردة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن اعتماد القواعد الموحدة لعمل مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.