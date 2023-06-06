وفد الهيئة العربية للتصنيع يبحث سبل التعاون مع جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

زار وفد الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، مقر جامعة طيبة التكنولوجية شمال محافظة الأقصر، لعرض خدماتهم في مجال توريد معامل كليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وبحث آليات التعاون المستقبلي المشترك بين الجانبين، في إطار زياراته للجامعات لبحث التعاون المشترك.

واستقبل الوفد، كلا من الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

واستعرض الوفد، الأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئة العربية للتصنيع، مع بحث إمكانية توريد معامل ومستلزمات الكليتين وبرامجهما الأربعة، وأعمال الفرش والتجهيزات، إضافة إلى توريد معامل للبرامج الجديدة التي تستهدف الجامعة افتتاحها مستقبلا مثل برنامج تكنولوجيا IT، وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.

من جانبه، رحب الدكتور عادل زين الدين، بوفد الهيئة، مشيدا بالخدمات المتميزة التي تقدمها الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي، منوطة ببحث أفضل العروض المقدمة للجامعة في مجال توريدات المعامل وأعمال الفرش والتجهيزات.

وكان الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، قد استقبل وفد الهيئة العربية للتصنيع؛ لبحث التعاون المشترك، ودعم المشروعات الإنشائية بالجامعة، حيث استعرض وفد الهيئة، أنشطة الهيئة بكافة مصانعها في الجامعات المصرية، كما ناقش الجانبان خطط التعاون في الارتقاء بمستوى الأداء والتطوير في المجالات المختلفة بجامعة الأقصر.

وأوضح الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، أن هذا اللقاء جاء في إطار دعم خطط الجامعة المستقبلية، والتي تهدف إلى التوسع في المنشآت الجامعية ودعمها بأحدث التجهيزات ذات المواصفات القياسية العالمية.

ضم وفد الهيئة العربية للتصنيع، كلًا من: المهندس عصام نور الدين، مدير عام التسويق برئاسة الهيئة، واللواء عادل نوفل، مدير عام التسويق بمصنع الطائرات، والمهندس محمد سامي، مهندس مصنع الطائرات، والمهندس محمد عبدالناصر مهندس بالهيئة العربية للتصنيع.

لقاء الجامعة التكنولوجية (1)

لقاء الجامعة التكنولوجية (2)

لقاء الجامعة التكنولوجية (3)

لقاء الجامعة التكنولوجية (4)

لقاء جامعة الأقصر (1)

لقاء جامعة الأقصر (2)

لقاء جامعة الأقصر (3)

لقاء جامعة الأقصر (4)