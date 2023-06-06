أرقام قياسية  لمنتخب الرماية في بطولة العالم بألمانيا

شهدت منافسات بطولة العالم للرماية بندقية ومسدس وخرطوش للناشئين والتي تقام في مدينة زوول بألمانيا في الفترة من 1 يونيو حتى 9 يونيو، بمشاركة 45 دولة، احتكاكات قوية بين الرماة المشاركين، وقد حقق لاعبات منتخب الناشئات نتائج مميزة وتقدم كبير في مستوى جميع الرماة المصريين المشاركين في هذه البطولة حيث تمكن الرماة من إشعال المنافسة وتحطيم أرقام قياسية جديدة.

واستطاعت الرامية الصاعدة جنا محمد اسماعيل صاحبة ١٦ عاما، وفى أول اشتراك دولي لها حققت رقم 622,6 وبدون كسور 600/595 ويعتبر رقم مصرى وأفريقى جديد، وذلك بعد ما حطمت رقم زميلتها السابق المسجل باسم الرامية ريماس وليد وقد كان 621,5، وقد حققت أيضاً الرامية ريماس وليد رقم مميز 619,7.

وحققت أيضاً الرامية ميرفت أنور صاحبة الـ ١٣ عام وبرغم صغر سنها استطاعت تحقيق رقم مميز فى أول بطولة دولية لها 613,4.

وقد تم اعداد وتجهيز الرماة من قبل الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسنى لأولمبياد الناشئين ٢٠٢٦ من أجل خلق جيل جديد قوى ينافس بقوة وجاهز فنيا وبدنيا ونفسيا على الميداليات العالمية والأوليمبية.

وأكد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، قوة بطولة كأس العالم الحالية، بالإضافة إلى مدى الاهتمام بها من قبل الاتحاد الدولي، وأن هذا المشاركة فرصة لتبادل الخبرات مع مختلف الفرق العالمية المشاركة في البطولة وكسب كثير من الخبرات

وأضاف رئيس اتحاد الرماية، أن البطولة تشهد منافسة قوية من الرماة المشاركين، ويشارك بها عدد كبير من الرماة المصريين للاستفادة من الاحتكاك مع المدارس المختلفة، لمضاعفة خبراتهم وتنمية مهاراتهم.

كما أشاد حسني، بالدور الكبير للدولة المصرية والقيادة السياسية في دعم اتحاد الرماية لتجهيز جيل قوي ينافس في اللعبة مع ابطال العالم.