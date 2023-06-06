محافظ مطروح يبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون الثانوية العامة

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا موسعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام 2023 والتى تبدأ يوم 12 يونيو الجارى.

وجاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، ومساعد مدير أمن مطروح، ورؤساء المدن ومديرى المديريات والادارات التنفيذيه المعنية.

حيث وجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير مزيد من الراحة للطلاب والمراقبين، مع متابعة غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة وصول الأسئلة والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أول بأول، مشددا على معاينة تجهيزات اللجان والاستراحات ومراجعة الفرش وتوفير المياه والخدمات وكافة الاحتياجات للطلاب وضيوف المحافظة، مع مرور شرطة المرافق والمرور ومنع الوقوف بجانب اللجان ،وتكثيف جهود النظافة بداخل ومحيط اللجان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه يؤدى 2627 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بأقسامها الامتحانات هذا العام، منهم 1375 طالبًا فى القسم العلمى علوم، و1095 فى القسم الأدبي، و157 طالب فى القسم علمى رياضيات من خلال 13 لجنة على مستوى المحافظة، و3 مراكز توزيع أسئلة بعدد مراقبين وملاحظين 865 معلما، مشيرا إلى أنه تم توفير 6 خطوط أتوبيسات لتوزيع الأسئلة وتنظيم 4 رحلات طيران جوية للأسئلة من القاهرة لمطروح ثم إلى سيوة.

كذلك توفير 16 استراحة للمراقبين والملاحظين منهم عدد 8 للرجال و8 للسيدات تم تطويرها كمرحلة أولى بتكلفة 1.3 مليون جنيه لتوفير كافة سبل الراحة وتلافى أى ملاحظات.

كذلك تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة من مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة، وهيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف أمام كل لجنة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء لتأمين التيار الكهربى والاتصالات لمراجعة صيانة الخطوط الأرضية باللجان ومديرية التموين لتوفير الخبز للمراقبين بالاستراحات، وذلك ضمن جهود توفير كافة التأمين الطبى والإداري و الخدمي والاحتياجات والتجهيزات اللازمة.

وأشار إلى أنه تتم المتابعة والتواصل المستمر مع تشكيل لجنة ثلاثية للمعاينة على الطبيعة لتجهيزات اللجان والاستراحات ومتابعة توفير الخدمات من مياه وكهرباء ونظافة وأى احتياجات على الطبيعة ورفع تقرير بشأنها.

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر كافة جهود الجهات المعنية بالمحافظة والتنسيق التام فيما بينها لضمان خروج العملية الامتحانية بالمحافظة بالشكل اللائق متمنيا التوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

محافظ مطروح يبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون الثانوية العامة

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