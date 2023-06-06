كريم بنزيما ينضم إلى الدوري السعودي .. شاهد

بعد أنباء غير مؤكدة عن انضمام كريم بنزيما لاعب ريال مدريد إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ظهر بنزيما في شوارع مدريد مع أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة في الساعات الماضية

وصرح الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، إن بنزيما وقّع على الجزء الرئيسي من المستندات ليصبح لاعب الاتحاد الجديد لينضم إلى الدوري السعودي للمحترفين ليكون العقد ساري المفعول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025

وكان بنزيما قد فضل عدم تجديد عقده مع فريق ريال مدريد وسوف يقام حفل وداع له بعد نهاية الموسم الحالي مع فريقه الأبيض.