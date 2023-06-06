النمسا تطالب بوقف الهجمات المتكررة والموجهة على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا

طالبت النمسا، اليوم الثلاثاء، بوقف الهجمات المتكررة والموجهة على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، معتبرة أن هذا يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويجب أن يتوقف فورًا.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية - في بيان - أن "النمسا صدمت من أنباء الهجوم على سد (نوفا كاخوفكا) في أوكرانيا"، مشيرة إلى "تعاطفها مع الشعب الأوكراني في المناطق المتضررة".

من ناحية أخرى، رحب وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، بزيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر ترك، إلى فيينا.

وقال وزير الخارجية النمساوي إنه يسر النمسا العمل مع الأمم المتحدة وزيادة دعمها لبرامج ومجلس حقوق الإنسان.

يشار إلى أن وزارة الخارجية النمساوية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحتفلان - في ندوة دولية مشتركة اليوم - بمناسبة الذكرى الثلاثين لمؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان.