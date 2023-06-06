مركز الإبداع الفني يستضيف اللقاء الرابع عشر لسلسلة "أرواح فى المدينة"

يستضيف مركز الإبداع الفني في ساحة دار الأوبرا المصرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هانى ابو الحسن، فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، اللقاء الرابع عشر من سلسلة "أرواح في المدينة" بالتعاون مع بيت المعمار المصري.

يستعرض التميمى هذا الشهر، قصة إنشاء التليفزيون المصري قبل 60 عاما، وبدايات سعاد حسنى عبر مشاهد من فيلم "صغيرة على الحب" التى توثق القاهرة وحياة المجتمع المصري في هذة المرحلة، كما يقدم قصص نادرة وحوارات تحدثت فيها سعاد حسني منذ بداياتها وحتى قبل الاختفاء، وقصة الوفاة الغامضة في لندن مع استعراض أبرز ما قدمه التليفزيون المصري في بداياته.

كما يستعراض سيرة مصمم مبنى ماسبيرو المهندس جلال مؤمن من خلال المزج بين قصة سعاد حسني بقصة القاهرة في الستينيات وقصص ماسبيرو كمبنى ومعنى لتطور المجتمع المصري قبل ٦٠ سنة.

انطلقت سلسلة "أرواح في المدينة" قبل نحو عام بتعاون بين مشروع للكاتب الصحفى محمود التميمى "القاهرة عنواني" ومركز إبداع بيت المعمار المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية وشهدت سلسلة اللقاءات اقبالاً كبيراً.

ويستكمل الكاتب الصحفي محمود التميمي من خلال مشروعة "أرواح في المدينة" رصد مراحل تطور المجتمع المصري من خلال العلاقة بين الأماكن والمعمار والبشر في إبداعات المصريين عبر اخر ١٠٠ سنة، وذلك بالبحث في الوسائط التي وثقت الأحداث مثل الصحافة والراديو والسينما ثم التليفزيون.