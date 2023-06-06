برلماني: القمة المصرية الموريتانية كللت بالنجاح وتحقق مكاسب اقتصادية وسياسية للدولتين

قال النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهورى، أن زيارة الرئيس محمد ولد الغزواني، رئيس الجمهورية الموريتانية، لمصر والممتدة لثلاثة أيام، تؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا والتي تعود إلى تاريخ طويل، موضحا أن الزيارة بدأت بعقد قمة مصرية موريتانية بين الرئيس السيسي والرئيس الموريتاني لعقد مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، مشيرا إلى أن الزيارة كللت بالنجاح وستحقق فوائد اقتصادية وسياسية عظيمة للدولتين .

وأشار الطويل، إلى أن القمة المصرية الموريتانية ستؤدي لتعميق وتعزيز الشراكة الثنائية بين الدولتين ما ينتج عنه تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، موضحا أن هذا يعود بالنفع والمكاسب الاقتصادية على البلدين الشقيقين ويحقق لهما التكامل الاقتصادي، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تعميق للشراكة الاقتصادية بين الدولتين في كافة المجالات، إضافة لتوقيع اتفاقيات التعاون الثنائي والتي توقعه اللجنة العليا المشتركة في يوليو القادم في مختلف المجالات التي تعمق الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين .

تابع الطويل، أن القمة المصرية الموريتانية ستنجح في زيادة معدل التبادل التجاري بين مصر وموريتانيا خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى زيادة في حجم الاستثمارات الموريتانية في مصر، إضافة لفتح أسواق جديدة في موريتانيا وشمال غرب أفريقيا، ما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، مشيدا بتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر وموريتانيا وبقية الدول العربية والإسلامية، موضحا أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وموريتانيا خلال 2022 لتسجل 42.9 مليون دولار خلال العام الماضي بزيادة قدرها 11.3% عن عام 2021، وقد بلغت صادرات مصر لموريتانيا 41.1 مليون دولار ومتوقع زيادتها لأكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة.