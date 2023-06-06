وليد جمال الدين: اقتصادية قناة السويس أحد أهم المنصات الداعمة للاستثمار في المجال الطبي

تشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني AFRICA HEALTH ExCon 2023 الذي تنظمه هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، حيث تستعرض الهيئة من خلال جناحها بالمعرض الجهود المبذولة في القطاعات الطبية المستهدفة، وتشمل المستلزمات والأجهزة الطبية، والمواد الطبية الفعالة والمستحضرات الدوائية، وذلك بمشاركة المصانع التي تعمل في المجال الطبي داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح السيد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن المشاركة في هذا المعرض تأتي ضمن الجهود الترويجية التي تقوم بها الهيئة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعاتها المستهدفة لا سيما المجال الطبي، حيث إن السوق الإفريقية بشكل عام والمصرية بشكل خاص تمثلان سوقاً واعدة لكل مستثمري القطاع الطبي، وتعد المنطقة الاقتصادية أحد أهم المنصات التي تستطيع دعم استثمارات هذا المجال من خلال الحوافز الاستثمارية التي تسمح للمستثمر من الاستفادة من السوق المحلي المصري إضافة إلى الأسواق الخارجية داخل القارة الأفريقية.

ويشارك في جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمعرض أيضاً، مصنع أتيكو فارما بالمنطقة الصناعية بالسخنة، والمتخصص في صناعة أدوية الحقن الوريدي ويقع على مساحة 20 ألف م2 بتكلفة استثمارية حوالي مليار جنيه، كما يشارك أيضاً مصنع IDI الذي يقع داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية على مساحة 20 ألف م2، والمتخصص في تصنيع العديد من المستحضرات الدوائية، والتي تشمل الكبسولات والعصائر والأقراص والقوارير والكريمات والأكياس والأشكال الصيدلانية الأخرى.

كما وافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية في مارس 2023 على إنشاء مشروع لصناعة وإنتاج اللقاحات والأمصال الدوائية باستثمارات محلية وأجنبية تبلغ 150 مليون دولار حيث يقام المشروع على مساحة 50 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، ويوفر 500 فرصة عمل مباشرة، لتلبية الاحتياجات المحلية من هذه الصناعة المستهدف توطينها ضمن خطة الهيئة الاقتصادية 2020/2025، والتي تستهدف القطاع الدوائي وإنتاج المادة الفعالة للأدوية، كما وافق المجلس على تصدير منتجات هذا المصنع من الأمصال واللقاحات بالكامل للسوق المحلي.



تجدر الإشارة، إلى أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني، ينعقد بمشاركة أكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، و316 جلسة نقاشية، و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي، وتتنوع الجلسات المستهدف عقدها ما بين مناقشة تعظيم التعاون بين مصر وأفريقيا على صعيد تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وجلسات متنوعة في عدد من الملفات الطبية الهامة.