برلمانية: الحوار الوطني من الأحداث التاريخية المهمة التي شهدتها مصر مؤخرا

أكدت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني من الأحداث التاريخية المهمة التي حدثت في مصر مؤخرًا، وعلينا جميعًا كمصريين أن نوجه التحية والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعا إلى هذا الحوار.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الحوار الوطني جاء في توقيت أكثر من رائع، يتطلب تكاتف الجميع للنهوض بمصر، وإكمال مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي، مضيفةً أن جلسات الحوار تشمل تنوع وتعدد في المقترحات والأفكار، وهذا سيساهم في الخروج بتوصيات إيجابية تصب في مصلحة الوطن.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن جلسات الحوار الوطني ردت على المشككين والمعادين للدولة المصرية، بعد أن باءت محاولاتهم الدنيئة بالفشل، فها هي مائدة الحوار الوطني تتسع للجميع دون تمييز.

واختتمت النائبة ندى ألفي ثابت: "جميع المشاركين في الحوار الوطني ليس لهم أي مصلحة شخصية، وهدفهم الأساسي هو مصلحة الوطن، كما أن هناك إرادة حقيقية من كافة القوى السياسية لإنجاح الحوار الوطني".