9 صور ترصد افتتاح السيسي للمؤتمر الطبى الأفريقي الثاني

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الثاني “صحة أفريقيا Africa Health ExCon”،

وانطلقت فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الثاني “صحة أفريقيا Africa Health ExCon”، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، بمشاركة عالمية لأكثر من 315 متحدث دولي من 70 دولة، ضمن أكثر من 1044 متحدث.

وتشهد فعاليات المؤتمر المُقام تحت شعار “بوابتك نحو الابتكار والتجارة”، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عقد ما يزيد عن 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي.

وتتضمن فعاليات المؤتمر المنعقد على مدار 4 أيام، جلسات متنوعة تستعرض خطوات زيادة قدرة أفريقيا نحو تصنيع اللقاحات والعلاجات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة أحدث التقنيات الطبية للنهوض بصحة المرأة في أفريقيا.