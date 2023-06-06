ارتفاع درجة الحرارة بداية من الغد.. والعظمي بالصعيد 44 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ،ِ عن ارتفاع درجات الحرارة بداية من غدا الي الجمعة المقبلة مع وجود رياح مثيرة للرمال والاتربة علي بعض المناطق.

واوضحت الارصاد حالة الطقس غدا الاربعاء حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة علي كافة الانحاء.

ويشهد الاربعاء نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وتكون مثير للرمال والاتربة على مناطق من أقصى غرب والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وفرص امطار خفيفة ورعدية علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ومدينتي حلايب وشلاتين علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الاربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى 26 درجة،وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء و جبال البحرالأحمر 40 للعظمى والصغرى 28 ،وعلى شمال الصعيد 40 والصغري 28 ، وعلى جنوب الصعيد44 للعظمى والصغرى 31 درجة .