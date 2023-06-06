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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مناظرة النيابة لجثة مسن لقي مصرعه في حادث سير بمصر الجديدة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشفت مناظرة نيابة مصر الجديدة لجثة مسن لقي مصرعه دهسا أثناء عبوره الطريق في منطقة منشية البكري في منطقة مصر الجديدة أنه توفي نتيجة اصابته بكسور متفرقة وكسر بالجمجمة ونزيف عام بجميع انحاء الجسم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من من الأهالي مفاده وجود حادث تصادم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور مسن الطريق في منشية البكري بمنطقة مصر الجديدة صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مناظرة النيابة لجثة مسن لقي مصرعه في حادث سير -حادث سير إستغاثة مواطنة مسنة