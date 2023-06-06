الزراعة في أسبوع.. ضبط 15 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك بالجيزة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ٩٦ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٣٠ مايو وحتى ٥ يونيو الجاري.

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 15 طن 938 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم رش وتجريع 2240 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وعلاج 1675 رأس ماشية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية اجتماعاً مع مديري الادارات الزراعية التعاونية ومديري منطقة الإصلاح الزراعي ببنها والمرج وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية لمتابعة سير العمل، وتنفيذ التكليفات، كذلك تم عقد ندوة حقلية لمكافحة ذباب الفاكهة حيث تم تناول الاهمية الاقتصادية لمحصول الموالح وأهمية الحفاظ على جودة المنتج و كل ما يخص مكافحة ذباب الفاكهة.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية اجتماعاً مع وكيل مديرية التموين بالمحافظة ومدير عام الاصلاح الزراعي ومديري العموم بالمديرية، لمتابعة سير العمل، وتنفيذ التكليفات، كما أعلنت المديرية ازالة عدد (21) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، كذلك شاركت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية في القافلة الطبية البيطرية العلاجية بمركز الزقازيق، بالتعاون مع جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي بالمحافظة حيث تم رش وعلاج جماعي لعدد 900 راس ماشية وعلى هامش القافلة تم عمل لقاءات إرشادية حول المبادرات الرئاسية واهميتها لتنمية قرى الريف المصري، كما تم تحصين 4656 راس ماشية ضد الامراض الوبائية التي تصيب الماشية.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمركز وادى النطرون، كما نظمت مديرية الطب البيطري 9 قوافل طبية بيطرية تم خلالها علاج ١٢١٦٧ حيوان في مختلف التخصصات، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد متابعة عمليات توريد محصول بنجر السكر لشركات السكر، كذلك متابعة توريد القمح لصوامع وشون المحافظة، ومتابعة الزراعات الصيفية: القطن والأرز وعباد الشمس، كما تم عقد الاجتماع الدوري لمديري الإدارات بالمديرية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الزراعات الصيفية الارز والذرة ومشروع ترشيد المياه في الأرز، كذلك تم المرور على زراعات الطماطم القائمة على نظام الري بالتنقيط أحد نظم الري الحديث ومحمل عليها بصل والزراعات جميعها بحالة جيدة، كما واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، متابعة وحث المزارعين بطور سيناء وراس سدر على توريد القمح للمطاحن، فضلا عن استمرار متابعة المزارع المختلفة بمدينة نويبع والتواجد المستمر والتواصل مع المزارعين لتقديم ما يلزم من خدمات ارشادية

وواصلت ايضا مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط المرور على مراكز تجميع القمح والصوامع، لمتابعة عمليات التوريد، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة و الدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الانتاج، حيث تفقدوا المزرعة البحثية بالمطاعنة ومزرعة قطاع الانتاج بالأقصر، للوقوف على وضع الأصول المملوكة للوزارة، في إطار رفع كفاءتها لتحقيق أكبر عائد اقتصادي، كما تم عقد لقاء ضم مديري الادارات الزراعية والتعاون والاصلاح الزراعي بالأقصر، في إطار توجيهات وزير الزراعة، بمتابعة عمليات توريد القمح، والتيسير على المزارعين.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة

IMG-20230606-WA0017

IMG-20230606-WA0018