رئيس جامعة حلوان: الدورات التدريبية تساهم في تشكيل وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حرص الجامعة على تقديم العديد من الدورات التدريبية لتقديم خريج مميز قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل، لافتا إلى ان هذه الدورات تساهم في تشكيل وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم وتساعد على صقل مواهبهم في مختلف المجالات.

ونوه رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - إلى أهمية توفير هذه الدورات التدريبية، وأن تعلم لغات متعددة يعزز التواصل الثقافي والعالمي ويفتح آفاقًا جديدة للمتدربين، وأن مشاركة الطلاب في الدورات المختلفة سيمنح الفرصة للمشاركين لتطوير مهاراتهم اللغوية والتحدث بثقة في بيئة متعددة الثقافات.

ومن المقرر أن ينظم مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، مجموعة من الدورات الصيفية المكثفة بدءاً من أول يوليو المقبل في اللغة الانجليزية، اللغة الألمانية، اللغة الفرنسية، اللغة الإيطالية، اللغة الصينية، اللغة التركية، اللغة العبرية، اللغة الإسبانية.

وقالت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب إنه تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم فى رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة .

من جانبه، أوضح الدكتور شادي الكردي مدير المركز أن الدورات التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المتدرب، والحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل وذلك من خلال تطوير مهاراته .

وذكرت الجامعة أن يمكن للراغبين في الالتحاق بالدورات أن يتقدموا بطالباتهم من خلال صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057290088596&mibextid=ZbWKwL

