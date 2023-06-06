إجلاء أكثر من 700 شخص من سكان منطقة "خيرسون" بعد انهيار سد "نوفا كاخوفكا"

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية اليوم /الثلاثاء/ إجلاء أكثر من 700 شخص بعد انهيار سد محطة "نوفا كاخوفكا" للطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو - في منشور على موقع "فيسبوك"- إنه تم إجلاء نحو 742 مواطنا من المناطق المتضررة من انهيار السد، مشيرا إلى وجود نحو 80 مستوطنة في منطقة الفيضانات المحتملة معظمها تحت سيطرة القوات الروسية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وذكر كليمينكو أن الوضع معقد بسبب أن بعض الطرق يتم جرفها وهذا يجعل من المستحيل الوصول إلى بعض المستوطنات، موضحا أن فرق الإجلاء تبحث عن طرق أخرى.

وأوضح وزير الداخلية أن السلطات الأوكرانية تعمل في الوقت الحالي على مساعدة المواطنين المتواجدين في مناطق الضفة الغربية لنهر "دنيبرو" بمنطقة خيرسون، معربا عن قلقه بشأن المواطنين الذين مازالوا يتواجدون في الضفة الشرقية بالمنطقة.

وكانت الوزراة قد حثت قبل ساعات جميع الأشخاص في منطقة الخطر على إغلاق الأجهزة الكهربائية وأخذ المستندات والضروريات والحيوانات الأليفة ومغادرة المنازل مع ارتفاع منسوب المياه في أعقاب انهيار السد.

وألقى الجيش الأوكراني باللوم على روسيا في تدمير السد.