كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تعقد الحفل الختامي لحملتها الرقمية





تعقد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الحفل الختامي لحملتهاالرقمية"#IMovedMyBusinessForward” التي تركز على الشركات العائلية والتي أطلقتها Business Forward ، البوابة المعرفية لكلية إدارة الأعمال، والمدعومة من برايس ووترهاوس كوبرز،غدا الأربعاء الموافق 7 يونيو،

بقاعة إيوارت التذكارية حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.

وقد تم إطلاق الحملة في ديسمبر 2022، وتضمنت على مدار أكثر من عام على سلسلة من الندوات عبر الإنترنت والمحاضرات العامة ومناقشات المائدة المستديرة، وبلغت ذروتها بالحدث الختامي لحملة الشركات العائلية.



يستضيف الحفل الختامي للحملة خبراء الأعمال والأكاديميين والمستشارين في مناقشات حول أفضل الممارسات لضمان استدامة الشركات العائلية عبر الأجيال. سيتم توزيع الجوائز في هذا الحدث على أكثر نماذج الشركات العائلية إلهامًا، والتي سيتم اختيارها من قبل لجنة تحكيم من المتخصصين والخبراء الذين سيختارون ويقيمون أفضل الممارسات للشركات العائلية بينما يصوت الجمهور على قصص الأعمال العائلية الأكثر إلهاماً.



يشارك في الحدث العديد من الشركات منها نهضة مصر جروب، والعربي جروب، وتريد لاين،ومونجيني، والمنار جروب، ونيلكو، وأبو الفتوح أوتوموتيف، وصيدليات محفوظ، وفاركو، وداتا إلكتريك، ولونا للعطور ومستحضرات التجميل.



المتحدثون هم الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف شتا، الأستاذ المساعد لريادة الأعمال والشركات العائلية ، كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ماجد عز الدين ، شريك رئيسي ورئيس الصفقات ببرايس ووترهاوس كوبرز مصر، والدكتور حكيم مشرقي ، أستاذ مساعد التسويق، كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، و نبيل دياب، شريك والرئيس التنفيذي للعمليات ببرايس ووترهاوس كوبرز، والدكتور سامر عطا الله، العميد المشارك للدراسات العليا والبحوث، كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، ووفاء صبري، مدير أول العلاقات الخارجية، كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تسعى مبادرة الشركات العائلية إلى مشاركة المعرفة النظرية والعملية ونتائج البحوث والتوصيات حول التحديات المختلفة التي تواجه الشركات العائلية مثل التخطيط للركود، والقيادة بين الأجيال، والحوكمة، ونماذج الأعمال والتمويل لمساعدة الشركات العائلية في تنفيذ أفضل الممارسات للنمو والاستدامة. كان الهدف من الحملة الرقمية هو الوصول إلى أكثر من 1.5 مليون شخص من مجتمع الأعمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتزويدهم بمحتوى حول تجارب الشركات العائلية من قادة تلك الشركات مباشرة.



تعد الشركات العائلية أساس العديد من الاقتصادات في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تساهم بشكل كبير في الإنتاج والتوظيف ولها جذور عميقة في المجتمع المحلي والصناعة. وفقًا للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وتعتبر منشأ الشركات العائلية، ومع ذلك فإن حوالي 30٪ فقط من هذه الشركات تستمر بعد الجيل الأول، بينما يستمر 3٪ فقط حتى الجيل الرابع أو الخامس بسبب العديد من المشكلات التي تواجهها.







