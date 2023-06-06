إقامة مزاد علني لتشغيل 4 شوارع لانتظار المركبات بالأقصر

طرحت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، مزايدة علنية محدودة لعملية استغلال وتشغيل عدد أربعة شوارع لانتظار المركبات داخل نطاق مدينة الأقصر، لمدة ثلاث سنوات ( الشركات فقط).

وقال عز الدين عبدالله الصديق مدير إدارة العقود والمشتريات بمدينة الأقصر، أن جلسة المزايدة أقيمت اليوم الثلاثاء، بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر، وبلغ تأمين دخول المزاد ٢٠٠٠٠ جنيها، وثمن الكراسة ٢٩٩ غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقاً للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، والقانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ ولائحتهما التنفيذية.

وفي وقت سابق، أعلن اللواء دكتور على الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، عن طرح عدة مزايدات محلية، من بينها عملية استغلال كافتيريا رقم (٢) بالسوق الحضري بمدينة الأقصر، وبلغ تأمين دخول المزاد مبلغ قدره (٥٠٠٠) جنيه، كما تم طرح مزاد محلي لحق استغلال محل رقم (٩٢) بالسوق الحضري بمدينة الأقصر، وبلغ تأمين دخول هذا المزاد مبلغ قدره (٦٠٠٠) جنيه، وطرح مزايدة محدودة لعملية طرح استغلال استراحة زوار المركز التكنولوجي بمدينة الأقصر، وبلغ تأمين دخول المزاد مبلغ قدره (١٥٠٠) جنيه.

وأوضح عز الدين عبدالله الصديق مدير إدارة العقود والمشتريات، أن مبلغ تأمين المزاد يزاد إلى نسبة ١٠٪ من القيمة الرأسية لأعلى سعر عند الترسية تسدد فور الرسو بخزينة مجلس مدينة الأقصر، وعلى الراغبين الدخول في أي مزاد شراء كراسة الشروط والتسجيل على بوابة التعاقدات العامة والحضور في الموعد المحدد للجلسة المحددة ، ومعه صور من المستندات الآتية + الأصل للإطلاع.

وأضاف، تتضمن المستندات، كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزاد، والتي يتم سحبها من إدارة التعاقدات بمجلس مدينة الأقصر نظير سداد مبلغ قدره (٢٩٩) جنيهاً، والتوقيع على أصل الإقرار المرفق بالكراسة - صورة الرقم القومي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين - عقد التأسيس بالنسبة للشركات - شهادة التسجيل بالفاتورة الإلكترونية - شهادة بعدم وجود مديونية)، وتقام جميع المزادات وفقاً للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.