النائبة نسرين عمر تشارك في ندوة " دحر المخلفات البلاستيكية"

شاركت النائبة الدكتورة نسرين صلاح عمر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن،على هامش الاحتفالات بيوم البيئة العالمي الذي يُشرف عليه برنامج الأمم المتحدة ويُحتفل به سنويًا في 5 يونيو منذ عام 1973— أكبر منصة عالمية للتوعية، احتفالية فرع جهاز شوون البيئة بقطاع شرق الدلتا بمكتبة المنصورة العامة بتنسيق المجلس القومي للمرأة بالدقهلية و بدعوة من المقرر الدكتورة أمينة شلبي و حضور أعضاء فرع المجلس بالدقهلية، والدكتور ياسر الجمل مدير الإعلام بجهاز شؤون البيئة و ا.جيهان عبد الحافظ مدير المكتبة و قد استمع الحضور إلى ندوة بعنوان " دحر المخلفات البلاستيكية " .

من جانبها عبرت" عمر " عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية و اكدت على استعدادها ؛ لتقديم الدعم لنشر تلك الثقافة الهامة و الحد من استخدام المواد البلاستيكية لتقليل تواجدها كنفايات منزلية

وطالبت "عمر" بضرورة الخروج من هذه الندوة بتوصيات ، مؤكدة على دعمها الكامل لهذه القضية واستخدام كل الأدوات البرلمانية و سن تشريعات في تحقيق هذه التوصيات على أرض الواقع .

وأشارت" عمر " إلى سياسة بعض الدول في التقليل من استخدام البلاستيك ، وتجربتها التي شاهدتها أثناء زيارتها لألمانيا ، والتي كان من أبرزها إرتفاع سعر الأكياس البلاستيكية عن مثيلاتها الورقية ؛ وعزوف المستهلكين عن شراءها والاتجاه للمنتجات الورقية ، داعية إلى رغبتها الشديدة في إطلاق مبادرة تتبع هذا النهج بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، إلى جانب تعليم الأطفال ثقافة إعادة الكيس البلاستيك إلى المنزل واستخدامه عدة مرات وعدم التخلص منه بشكل عشوائي .

وأضافت البرلمانية انه هام تثقيف المجتمع باكثر أنواع المنتجات البلاستيكية تواجدا في البيئة و لا تتحلل بفعل عوامل الطبيعة المعروف مما يؤدي الى تراكمها في التربة، وفقدانها الخصوبة على المدى البعيد، بالإضافة الى وجود العبوات البلاستيكية وغيرها من المخلفات التي تؤثر على نمو الأعشاب والنباتات بشكل طبيعي، فهي تعمل على حجب ضوء الشمس عن التربة، مما يفسدها وايضا الحياة البحرية و الحيوان و الطير بالاضافة الي انبعاث بعض المواد الكيميائية المسرطنة مثل الديوكسين في حالة حرق المواد البلاستيكية امثلة علي تلك النفايات نهايات السجائر ، واغلفة الاطعمة المختلفة كالاسماك المملحة والمجمدات والاجبان ، والزجاجات البلاستيكية بجميع انواعها ، وأدوات تناول الطعام " ، بالإضافة إلى ضرورة تعريفهن بالبدائل الصديقة للبيئة .

واختتمت النائبة حديثها بتكثيف التوعية بتلك المشكلة و نشر ثقافة اعادة التدوير حفاظا علي الكوكب وتحقيق اهداف التنمية المستدامة في المنصات المتعددة