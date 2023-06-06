"القصير" يبحث مع مستشار منظمة "الفاو" المشروعات المشتركة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دان جوستافسون مستشار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بروما وبحث معه المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية وذلك بحضور د. عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام للمنظمة والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

وأشاد "القصير" خلال الاجتماع، بالتعاون وزارة الزراعة والفاو في المشروعات المشتركة وكذا التعاون الذي تم لإطلاق مبادرة التحول المستدام للأنظمة الغذائية والزراعية FAST خلال مؤتمر المناخ ال COP27، علي ان يتم تقديم الدعم المطلوب لوضع المبادرة علي اولويات مؤتمرات المناخ القادم ال COP 28.

كما أكد ضرورة التركيز علي قصص النجاح المشترك بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو ونشر هذه التجارب وتعميم تطبيقها في مختلف الدول.

وأشار "القصير"، إلى ضرورة التعاون مع المنظمة الدولية في مجال الانذار المبكر وآلية التعامل مع الخسائر التي تنشأ عن الأحداث المناخية، وكذا التعاون في الرصيد الكربوني من حيث آليات حسابه وتنفيذه واعتماد الشهادات الخاصة به، والتسويق الجيد لزراعة القصب بنظام الشتل والتي تحظي باهتمام من الدولة المصرية لتعميم تطبيقها بالتوازي مع تطبيق طرق الري الحديث لترشيد المياه،

‏وزير الزراعة أكد أيضا على أهمية التعاون مع الفاو لدعم مركز الاقصر التنسيقي والذي يهدف إلى تعاون الجنوب الجنوب لبناء القدرات وتوفير نماذج التنمية الزراعية التي تحقق وضع اقتصادي واجتماعي افضل للمزارعين وكذا بناء القدرات للاشقاء الأفارقة.

ومن جانبه أكد "جوستافسون" أهمية الدولة المصرية بالنسبة لمنظمة الفاو حيث يعد مكتبها الإقليمي بالقاهرة من أقدم مكاتب المنظمة في المنطقة والذي أنشئ عام ١٩٧٤ مما يعكس الدور المحوري التاريخي للزراعة المصرية، كما أعرب عن سعادته البالغة وفخره واعتزازه بزيارة مقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والذي وصفه بالصرح التاريخي وينم عن الأهمية التاريخية للدولة المصرية وقطاعها الزراعي.