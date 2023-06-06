مياه المنوفية: تركيب 142 ألف قطعة موفرة لمياه الشرب بالمحافظة

أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن تركيب نحو 142 ألف قطعة موفرة لمياه الشرب ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي)، ووزارة التنمية المحلية؛ لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة ومختلف الجهات الحكومية وداخل مباني الشركة المختلفة بالإضافة الى ماتم بيعه للعملاء .



وأكد أهمية تركيب مثل هذه القطع الموفرة والتي من شأنها توفير كمية المياه المستعملة من 30% إلى 50% من قيمة الفاتورة على مدار الشهر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، والتي من أهمها القطع الموفرة لاستهلاك المياه، ونشر الوعي المائي.

وفى سياق متصل، أكد رئيس الشركة أن جميع قنوات التواصل متاحة للاستعلام وحجز وشراء القطع الموفرة ، ومن بينها الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضي علي رقم (048/2175428 - 048/2175042)، وعلى تطبيق «واتس آب» على الرقم (01220906668)، ومن جميع مراكز خدمة العملاء بمختلف مراكز المحافظة .