رئيس جامعة بورسعيد: استقبال 80 طالبا مصريا عائدين من السودان وأوكرانيا وسوريا

قال الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن الجامعة استقبلت قرابة 80 طالب مصري عائدين من السودان وأوكرانيا وسوريا معظمهم بكلية الطب و7 طلاب بكلية الهندسة، وجرى تسجيلهم وسدادهم المصروفات الدراسية الخاصة بهم.

وأضاف، خلال تفقده امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية، أن الجامعة استقبلت أعداد كبيرة أخرى من المصريين العائدين من السودان وأوكرانيا وسوريا ويجرى استلام أوراقهم وتذليل كافة العقبات بما فيها مشكلة أصول الوثائق الرسمية الخاصة بهم.

في شأن مختلف، أكد على انتظام العملية الامتحانية للأسبوع الثاني على التوالي دون أي مشاكل وفقا للقواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وأنه يمر على اللجان بصفة دورية وكذلك الدكتور جلال سالم، نائب رئيس جامعة بورسعيد.